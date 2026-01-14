La Zona Registral N.º XII de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) informó que durante el 2025 se registró un crecimiento significativo en las inscripciones de compraventa de predios y registro de vehículos en la región de Arequipa.

Según José Quilcate, jefe de dicha zona registral, en predios el incremento fue del 13 %, mientras que en vehículos se trató del 25 %, el cual incrementó de manera sostenida el parque automotor.

Explicó que en compraventas se inscribieron 17 462 y en hipotecas, 9 189. Por ello, Arequipa se ubica como la tercera región a nivel nacional en inscripciones, lo que evidencia que el intercambio inmobiliario se encuentra en constante movimiento, impulsado por nuevas habilitaciones urbanas.

“Cuando formaliza la ciudadanía, se reducen los problemas. Las municipalidades van a poder saber quién es el propietario o a quién atribuirle los impuestos, tener información actualizada. Es bueno que puedan formalizar sus terrenos o predios y con ello tener beneficios tangibles”, sostuvo.

INCREMENTO DE PARQUE AUTOMOTOR

En cuanto al sector vehicular, durante el 2024 se inscribieron 25 629 vehículos nuevos, cifra que se incrementó a 31 630 en el 2025, es decir, más de 6 mil unidades adicionales. Actualmente, Arequipa cuenta con aproximadamente 479 mil vehículos, número que crece cada año de forma notable.

El funcionario indicó que las más inscritas del año pasado fueron autos particulares, seguidos de camionetas y unidades destinadas al servicio de transporte. “Refiere que hay más personas con capacidad de pago para adquirir vehículos. También hay descenso de algunas marcas que han entrado al mercado”, dijo.