La alta demanda de servicio hace que unidades informales como las “locheritas” circulen en la ciudad, pese al desorden y la violencia que genera, sostuvo ayer el subgerente de Transporte Interurbano y Especial de la Municipalidad Provincial de Arequipa, René Ortiz Zegarra.

“Si la ‘lonchera’ existe, es por la misma población que las alimenta y una cosa, si la población así como protesta ¿por qué siguen subiendo? También hubo un accidente con 17 heridos que no pueden ser atendidos ¿por qué la población no ha dicho bueno, por una semana no subo a las loncheras?”, dijo.

Explicó que por cada 10 vehículos formales de transporte público que operan en la ciudad, existen al menos 15 informales que se concentran en al menos 7 paraderos informales, ubicados en la av. Vidaurrázaga, óvalo de Los Bomberos, Malecón Zolezzi, Puente Grau, San Lázaro, Salaverry y Zamácola.

ACCIONES

Para tratar de reducir este número, la municipalidad anunció la contratación de 50 nuevos inspectores que se sumarán a los 90 actuales en doble turno y 20 en inducción. La convocatoria se realizará el próximo 16 de enero.

El subgerente explicó que los operativos se enfocarán en los tramos más críticos, como el Puente Grau y San Lázaro, donde se han detectado vehículos sin documentación, con licencias suspendidas o sin la categoría requerida para prestar servicio público. En este último punto se realizó una intervención que terminó con 10 unidades trasladadas al depósito municipal.

Asimismo, indicó que se formalizarán unidades M2 para que funcionen como alimentadores de las rutas de buses del SIT en sectores donde el sistema no llega a completar las rutas. El objetivo es atender la demanda de la población sin afectar el centro histórico de la ciudad.

AGRESIONES

Ortiz Zegarra enfatizó que las agresiones de transportistas informales a inspectores y unidades formales han aumentado.