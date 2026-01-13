La informalidad en el servicio de transporte público no solo avanza en el transporte urbano de Arequipa, sino en taxi, pues la informalidad en este sector aumentó en 15% en los últimos años, según alertó Adolfo Paco, presidente de la Cámara de Empresas de Taxis de la Región Arequipa (CETARA).

Paco precisó que siete de cada diez vehículos prestan el servicio de taxi sin ningún permiso de la Municipalidad Provincial de Arequipa, por lo que cuestionó directamente al alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, por no cumplir el compromiso suscrito en un acta en noviembre para instalar una mesa técnica de trabajo para el sector taxi.

El objetivo era analizar y plantear soluciones frente al transporte informal e ilegal. Recordó que tras una protesta realizada el mismo mes, el burgomaestre anunció que dicha mesa se instalaría en un plazo de dos días; sin embargo, han pasado más de dos meses sin avances. “Esperamos que no sea una mentira, sería una falta de respeto a la ciudadanía”, advirtió.

Según CETARA, la informalidad genera una reducción de ingresos de hasta 30 soles por taxista formal, lo que representa una pérdida aproximada del 25% de sus ingresos, obligando a muchos conductores a extender sus jornadas laborales hasta 15 o 16 horas diarias. A ello se suma la congestión vehicular y la falta de vías alternas, que ha duplicado e incluso triplicado los tiempos de traslado en corredores clave de la ciudad.

El representante del gremio también señaló a los taxis por aplicativo como uno de los principales factores del crecimiento de la informalidad, al operar sin un marco legal claro y sin las exigencias que sí se imponen al transporte formal. Finalmente, advirtió que, de no concretarse la mesa técnica en el corto plazo, el gremio evaluará nuevas medidas de presión.

