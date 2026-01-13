Óscar Barriga, gerente general del Servicio Municipal de Administracion del Matadero Metropolitano de Río Seco (SEMAMET), informó ayer que cuatro personas han sido sancionadas conforme al reglamento interno por protagonizar hace una semana actos de violencia en las instalaciones.

Precisó que aplicarán medidas que van desde 30 días hasta tres años con la prohibición de ingreso al camal municipal. “Las sanciones ya fueron notificadas y se coordinó con el área de seguridad para su estricto cumplimiento”, apuntó.

Barriga reiteró que el camal municipal cumple funciones de faenado, por lo que está prohibida toda forma de comercialización dentro de las instalaciones. “Se viene reforzando los controles para evitar la reincidencia”, dijo.

En el aspecto laboral, afirmó que los trabajadores están al día en sus pagos y reafirmó el compromiso de regularizar las deudas pendientes mediante un nuevo cronograma, manteniendo el diálogo abierto con las entidades.

SINDICATO

Mientras tanto, Rolando Apaza, secretario del sindicato de SERMAMET, señaló que existe una deuda con los trabajadores de la empresa Mamellí, que comprende ONP, AFP, EsSalud, cuota sindical y retenciones judiciales por alimentos, la cual asciende a S/ 105,815. Adicionalmente, existe una deuda social por convenios colectivos que corresponde a la gestión anterior.