La construcción de ambientes administrativos en la sede central de la Corte Superior de Justicia de Arequipa tiene un avance del 35%. Este proyecto a base de material prefabricado y la implementación de instalaciones eléctricas, sanitarias y de data, además de la instalación de ascensores.

Las áreas administrativas ocupan un área total de 568.53 m² en el bloque “E” de la sede central. También se instala dos ascensores que facilitarán el acceso entre los bloques “A y B” y “D y E”. Además, se reparará un ascensor antiguo en el bloque “C”, el cual estuvo en funcionamiento durante 30 años.

Este proyecto, valorado en 3 millones 929 mil soles, se ejecuta bajo la modalidad de Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR). El proyecto es viable gracias a un convenio tripartito firmado entre las municipalidades de Yarabamba y Arequipa, y la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Iscarra Pongo, junto a la coordinadora de infraestructura, Ivon Bedregal, inspeccionaron el avance de la obra. Una vez terminada la estructura metálica, se instalarán los muros y tabiques utilizando el sistema drywall.

