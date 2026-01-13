Desde las primeras horas de la madrugada, decenas de ciudadanos forman extensas colas en la Municipalidad Provincial de Arequipa para tramitar la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de menores de edad y adultos mayores.

Esta atención se realiza en el marco de un convenio suscrito entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y la Municipalidad Provincial de Arequipa, con el objetivo de descongestionar la sede central del Reniec, donde la demanda ha generado esperas prolongadas.

Para ordenar el servicio, diariamente se entrega los tickets de atención para garantizar la atención y evitar que los ciudadanos realicen largas colas de varias horas y se queden sin concretar el trámite. Sin embargo, la alta demanda ha obligado a muchas personas a madrugar para asegurar un cupo.

Padres de familia señalaron que aprovechan el periodo de vacaciones escolares para renovar el DNI de sus hijos por caducidad o para gestionar por primera vez el documento de identidad de recién nacidos, lo que ha incrementado significativamente la afluencia de público en todas las oficinas del Reniec.

Algunos ciudadanos indicaron que llegaron desde las 3:30 de la madrugada, llevando mantas y sillas para soportar la espera. En tanto, en la sede central del Reniec se registraron quejas por el aprovechamiento de las personas que venden espacios en las filas, situación que generó malestar entre los usuarios.

