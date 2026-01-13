La agresión a un transportista formal del Sistema Integrado de Transportes (SIT) y la viralización de los videos obligó a la Municipalidad Provincial de Arequipa a realizar una operación la noche del lunes y en la intervención se internó a diez vehículos en el depósito municipal por prestar servicios de transporte informal en el Puente Grau, Juan de la Torre, Av. La Marina y la Av. Ejército.

Los transportistas incurrieron en múltiples infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, entre ellas la prestación de servicios sin autorización (R-85) y otras relacionadas con la informalidad (R-99, M-03).

La intervención se hizo con el apoyo por la Policía Nacional del Perú, que participó a través de diversas unidades especializadas, como la Unidad de Servicios Especiales (USE) y el Grupo de Intervenciones Rápidas. Mientras tanto, los transportistas formales del SIT protestaron para exigir el respeto a las concesiones.

Sin embargo, este trabajo de control a las unidades informales que prestan servicio a los distritos de Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, entre otros distritos, solo fue como resultado a la agresión física de los transportistas informales que se suscitó la noche del viernes en el Puente Grau contra el conductor de un bus de Unión Aqp y su hermana, quien era la cobradora. Además, rompieron el parabrisas del vehículo.

Lejos de disminuir los vehículos informales, año a año aumentaron en número y cada vez ocupan más espacios públicos como la calle Zela, Ayacucho, San Lázaro, Avelino Cáceres. Los transportistas del Sistema Integrado de Transportes (SIT) precisaron que estos vehículos pequeños llamados “Loncheritas”, no solo trabajan de noche, como lo hacían años atrás, ahora prestan el servicio de traslado de pasajeros por más de 18:00 horas.

