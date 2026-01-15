Las lluvias registradas desde el 13 de enero a la ciudad de Arequipa ya generaron las primeras emergencias. Con las precipitaciones de ayer se ha reportado una vivienda inundada en el distrito de Cayma. Los pobladores de la zona de Buenos Aires reportaron el desborde los buzones de desagüe que inundó a tres viviendas.

Los drenajes pluviales colapsaron, las calles se convirtieron en ríos, la variante de Uchumayo se inundó. Asimismo, dos hombres fueron rescatados en la Av. Venezuela en la zona del Parque Industrial. Los hombres solicitaron auxilio por el incremento del caudal y los efectivos de Águila Negra los sacaron con cuerdas.

En el distrito de Socabaya, la municipalidad distrital tuvo que retirar el andamio que colocó para reparar el arco dañado en plena temporada de lluvias. Para este trabajo, la municipalidad cerró el paso vehicular del puente, obligando a los conductores a transitar por el río, pero con el incremento del caudal, tuvieron que desarmar los andamios para abrir el paso vehicular por el puente.

Diego Ayca, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Privincial de Arequipa (MPA), informó que el 13 de enero se ha reportado lluvias de nivel 3 (moderado) con acumulación de agua.

No obstante, ayer se activó la torrentera de Pozo Negro en el distrito de Paucarpata, zona considerada de riesgo alto por antecedentes de inundaciones en años anteriores, considerando que en el lugar se realizó la construcción de un puente.

La plataforma distrital de Defensa Civil de Paucarpata informó que las precipitaciones comenzaron ayer a las 15:00 horas, con lluvia de nivel 2 en la zona alta de Miguel Grau, Baños Jesús, Carabaya, Cerrito Huacasapata, Santa María y áreas aledañas. “No se han reportado daños de consideración”, señala el reporte.

Seguridad Ciudadana de Cayma informó que la quebrada de Tucos se activó ayer con la acumulación de agua , que dificultó el tránsito de los vehículos. Una vivienda de material rústico se inundó y otras cinco casas de la zona Los Olivos fueron afectadas.

En el distrito de Characato se ladeó un poste de energía eléctrica, generando problemas con el cableado en una vivienda. “Se reportó a Seal y lo han atendido”, informó Ayca.

Mientras tanto, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de Characato constató daños en las instalaciones de la I.E.I. Divino Jesús. La directora solicitó apoyo para las instalaciones precarias y la comuna distrital le entregó calaminas.

Los vecinos de Alto Selva Alegre se quejaron porque el municipio levantó el asfalto de la avenida Francisco Mostajo en Independencia y el agua arrastró ayer piedras y tierra.

Ante la presencia de lluvias en la ciudad, el municipio distrital de Sachaca realizó ayer trabajos en las defensas ribereñas del río Chili, en la zona ubicada a espaldas de la sede del Club del Colegio de Contadores.

Planean realizar la limpieza y descolmatación del río Chili debajo del puente Tingo, intervención que tendrá una duración estimada de dos días. Asimismo, está programada la ejecución de trabajos similares en el sector del río Chili bajo el puente San Isidro. Las labores se desarrollarían en siete días.

La empresa Seal informó que se han atendido más de 150 emergencias desde la presencia de lluvias en la ciudad de Arequipa. Debido al aumento de las incidencias se activó el plan de contingencia y se dispuso la atención de 41 cuadrillas, distribuidas en toda la concesión.

