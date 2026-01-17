La madrugada de este sábado, vecinos del Pueblo Joven Independencia - Nuevo Amanecer junto a personal de la comisaría de Independencia frustraron un presunto hurto y la usurpación de una vivienda.

Efectivos motorizados realizaban un patrullaje en el Sector 1 y 2, y advirtieron el pedido de ayuda de K. Y. D. C. (23) y F. A. G. (35), quienes indicaron que 5 personas ingresaron a su domicilio y sacaron sus pertenencias.

Los detenidos fueron identificados como Manuel Zevallos Manchego (57), Edwin Rodolfo Revilla Vegazo (56), Damiana Rosario Soto Coronel (59), Zashira July Pillco Soto (30) y Machael Alex Araca Soto (40), presuntos integrantes de los “Lechuceros del Nuevo Amanecer”.

Estas personas habían sacado 1 cama de madera, 2 colchones, 4 frazadas, 1 colcha, muebles de madera, 1 repostero metálico y enseres, además de 1,400 soles en efectivo y documentos, y subieron todo ello a un vehículo de placa RH-3136.

La Policía Nacional recuperó las pertenencias y comunicó el hecho al Ministerio Público para las diligencias del caso.