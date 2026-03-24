En un contundente operativo contra la delincuencia organizada, la División de Orden y Seguridad de Pisco logró la captura de dos presuntos miembros de la banda criminal conocida como “Los Dinamiteros de San Miguel”. La intervención se llevó a cabo en la calle Santo Tomás, ubicada en el centro poblado San Miguel.

Golpe policial

Los detenidos fueron identificados como Emanuel Antony Leandro Caillahua, de 18 años, y un menor de 16 años, alias “Monito”. Según la información oficial, ambos estarían implicados en delitos de extorsión, tráfico ilícito de drogas, así como en la tenencia ilegal de explosivos y armas de fuego, lo que evidencia el alto grado de peligrosidad de la organización desarticulada.

Durante el operativo, la Policía incautó un total de 103 ketes de pasta básica de cocaína (PBC), dos artefactos explosivos, una réplica de arma de fuego y otros objetos de interés criminal que podrían ser utilizados en la comisión de delitos. Los elementos incautados serán parte de las investigaciones en curso para determinar la extensión de las actividades ilícitas de la banda.

Asimismo, en otra operación policial, la noche del 22 de marzo, agentes policiales intervinieron a dos jóvenes señalados como presuntos integrantes de una organización delictiva que operaría en la provincia de Pisco, en la región Ica. La acción se realizó alrededor de las 9:00 p.m. en las inmediaciones del estadio municipal.

Los intervenidos fueron identificados como Juan Adriano Flores Salvatierra, de 19 años, y un menor de 16 años. Según información preliminar, ambos estarían vinculados a la banda conocida como “Los Malacos de la Esperanza”, investigada por presuntos delitos de extorsión y sicariato en la zona.

Durante el registro personal, los efectivos hallaron un revólver de la marca Smith & Wesson con la serie erradicada, además de 12 municiones y una cantidad no especificada de marihuana. También se incautaron otros objetos considerados de interés para las investigaciones en curso.

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