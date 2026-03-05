La Región Policial Ica, a través del Área Antidrogas - AREANDRO PNP Ica, ejecutó un operativo policial el 03 de marzo de 2026, logrando la detención de los presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Duros de la Construcción”, quienes se dedicarían al delito contra el patrimonio – estafa agravada.

Acusados de estafa

Según las investigaciones preliminares, los intervenidos ofrecían la venta e instalación de cercos prefabricados de concreto a través de la empresa denominada “Cerconcretos”, llegando a los terrenos de las víctimas con supuestos ingenieros para realizar mediciones, solicitando adelantos económicos y posteriormente cambiando de números telefónicos para evitar cumplir con lo pactado. Durante el operativo se incautaron documentos y especies vinculadas a este presunto delito.

Como resultado de la intervención fueron detenidos Luis Arturo Quevedo Altamirano de 34 años, Edward Stivee Andrés Ramírez (35), Josué Alexis Núñez Arribasplata (26), Víctor André Junior Ceancas Carranza (27), Nycol Yurico Rojas Huarcaya (22) y Luisa Castro Aiquipa (28).

Asimismo, durante el registro vehicular de las unidades de placas W2J-304 y B2A-528, se hallaron sustancias con características similares a Pasta Básica de Cocaína, clorhidrato de cocaína y Cannabis Sativa (marihuana), procediéndose a su comiso conforme a ley, además de la incautación de ambos vehículos.

Los detenidos, junto con la droga, vehículos y demás especies incautadas, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes por los presuntos delitos contra el patrimonio – estafa agravada y contra la salud pública – Tráfico Ilícito de Drogas.

