En plena acción delictiva y en un cajero automático, agentes del Escuadrón Verde de la Región Policial Ica lograron desarticular a la banda criminal denominada “Los Tarjeteros de Ica”, dedicada a la estafa agravada bajo la modalidad del “cambiazo de tarjetas”, tras una intervención ejecutada en la avenida Ayabaca.

Banda desarticulada

El operativo se realizó al promediar las 11:00 de la mañana en un cajero Multired del Banco de la Nación, donde fueron intervenidas Ana Isabel Ramírez Gastello (22), alias “Isa”, y Mariela Patricia Rocca Hernández (43), alias “Paty”, quienes habrían minutos antes estafado a una ciudadana. Un tercer cómplice logró huir del lugar y es buscado por la Policía.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las detenidas abordaban a usuarios de cajeros automáticos para intercambiarles sus tarjetas y apropiarse del dinero de sus cuentas, una modalidad que ha generado múltiples denuncias en la ciudad de Ica.

Durante el registro policial se incautaron carteras de marca, dinero en efectivo en soles y dólares, así como equipos celulares de alta gama, entre ellos un iPhone 16 Pro Max con varios chips telefónicos, presuntamente empleados para coordinar y ejecutar las estafas.

La Policía informó que este lunes 12 de enero de 2026 se realizará la audiencia de prisión preventiva, en la que el Ministerio Público sustentará los elementos de convicción para que el Poder Judicial defina la situación legal de las investigadas, quienes incluso posaron sonrientes tras su detención.

