Un operativo ejecutado por el Escuadrón Verde–Terna de la Región Policial Ica permitió la detención de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal Los Salvajes de la CPS.

Banda detenida

La intervención ocurrió a las 9:30 de la noche del 20 de noviembre de 2025, en el cruce de la Av. México con la Av. Verdi, en el distrito de La Tinguiña. Los sujetos fueron identificados como Cavero Chumbile Yossemir Alexander (25), Hernández Calderón Miguel (20), Mayuri Huayta César Javier (25) y Huayta Montoya José Antonio (27).

Durante el registro personal y vehicular se halló una bolsa que contiene al parecer cannabis sativa de aproximadamente 1 kilogramo, además de otra bolsa con aparente marihuana de 50 gramos.

También se incautaron dos armas de fuego: un arma marca Taurus, serie ADC109029, con tres cacerinas y diez municiones; y un arma marca Glock, serie BWSY764, con una cacerina abastecida con 17 municiones, un celular iPhone 15, un iPhone 7, dos celulares Xiaomi Redmi, un celular Honor Matrix, además de dinero en efectivo consistente en un billete de S/ 100.00 y un billete de S/ 20.00.

Finalmente, se incautó una camioneta Toyota Rush color blanco, vehículo que presuntamente era utilizado por la banda para sus desplazamientos y actividades ilícitas. Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley, mientras la Policía Nacional informó que reforzará los operativos en La Tinguiña ante el incremento de actividades delictivas en la zona.

