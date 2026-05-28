La decisión del jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Bernardo Pachas, de abrir desde las seis de la mañana los locales de votación busca transmitir tranquilidad y facilitar la participación ciudadana en una jornada electoral especialmente sensible. Sin duda, se trata de una medida positiva que puede ayudar a ordenar el flujo de electores y evitar aglomeraciones. Sin embargo, el verdadero desafío no está únicamente en abrir temprano las puertas, sino en garantizar que todo el proceso se desarrolle con transparencia, eficiencia y absoluta legitimidad.

La preocupación ciudadana no surge de la nada. Las elecciones del pasado 12 de abril dejaron una sensación de desconfianza debido a una serie de incidentes, cuestionamientos e irregularidades que empañaron la credibilidad del proceso electoral. Cuando existen dudas sobre la organización de una elección, la democracia entera se resiente. No basta con pedir calma a la población; las autoridades electorales tienen la obligación de ofrecer garantías claras, resultados verificables y una logística impecable que evite cualquier sospecha de manipulación o improvisación.

Uno de los puntos más delicados será asegurar que el material electoral llegue puntualmente a todos los centros de votación del país. En un escenario polarizado y marcado por la desconfianza política, cualquier retraso, error o descoordinación puede convertirse en motivo de conflicto y alimentar narrativas de fraude o favoritismo.