Decenas de familias denunciaron que, desde hace tres meses, dejaron de recibir los productos del Programa Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Querecotillo, en Sullana, cuya suspensión ha perjudicado la alimentación de los hogares más vulnerables de esta localidad.

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Las madres de familia indicaron que esto las ha perjudicado considerablemente, debido a que entre los beneficiarios hay menores de edad que han dejado de recibir este vital alimento que les otorga el Gobierno Central por intermedio de la comuna de esta localidad.

Según se informó, son un total de 69 comités de este distrito que se encontraban desabastecidos, lo cual provocó que decenas de beneficiarios dejen de recibir los insumos esenciales y cuya interrupción afectó la alimentación de la población más vulnerable.

Al respecto, la Municipalidad Distrital de Querecotillo, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, informó en su portal oficial que ayer realizaron la entrega de los insumos del Programa del Vaso de Leche (PVL) a los distintos comités, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo.

Mientras que Milagros Abad, jefa del Área de Abastecimiento de la comuna, señaló que el desabastecimiento se debió por el proceso de selección de los productos de dicho programa.

“El tema ha sido que nosotros hicimos la convocatoria del proceso de selección para adquirir leche y hojuela (...), pero al momento de la evaluación y el otorgamiento de la buena pro, se otorgó solamente la leche y no la hojuela, porque no cumplía. Hemos vuelto a hacer la segunda convocatoria y se adjudicó. Se ha firmado el contrato y ya nos trajeron el producto. A partir de hoy (ayer) se ha empezado a distribuir el programa. Estamos ahorita entregando los tres meses juntos, que es marzo, abril y mayo”, señaló la funcionaria.