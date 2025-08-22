Los agentes de la División Policial de Chincha ubicaron y detuvieron al sospechoso del ataque con arma de fuego y subsecuente muerte en agravio del mototaxista José Manuel Huayamasa. Se trata de Luis Ángel de la Cruz, quien permanece bajo custodia policial con mandato de detención preliminar.

Sujeto detenido

De acuerdo con la información oficial ambos habrían sostenido una riña el pasado 2 de agosto. Horas después, Huayamasa, en circunstancias que estaba a bordo de un mototaxi, es perseguido por su verdugo, quien iba en un trimoto de color verde. Por inmediaciones del Parque de la Identidad, en el distrito de Pueblo Nuevo, ocurre el ataque armado.

El mototaxista estaba vivo, pero gravemente herido y fue llevado al Hospital San José. En un intento por salvarle la vida lo pasaron a sala de operación, pero murió. Antes del deceso conversó con personal policial y confesó el nombre del asesino.

Las investigaciones para esclarecer el hecho quedaron a cargo de la policía y al emitirse una orden judicial comenzó la búsqueda del principal sospechoso. De la Cruz fue detenido y puesto a disposición de la justicia. El sujeto esta con orden de detención preliminar mientras las diligencias continúan en su contra.

Cabe mencionar que el intervenido cuenta con antecedentes por diversos delitos y en más de una ocasión estuvo encerrado en el calabozo policial hasta que el sistema judicial lo devolvió a las calles.

