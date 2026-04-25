Los denominados “Brothers de Pueblo Nuevo” fueron atrapados por la policía cuando escapaban con especies robadas. El delito se registro en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha.

Acción policial

Los efectivos recibieron la denuncia de una vecina, víctima de la sustracción de sus pertenencias. Los responsables eran dos sujetos que huyeron por las calles de Pueblo Nuevo.

Sin embargo no consiguieron ir lejos, y al atrapados se recuperaron especies como un celular y un balón de gas, de propiedad de la denunciante. Los intervenidos fueron identificados como Jean Sánchez (22) y el adolescente S.R.C.E (16).

Estos según información policial serían hermanos. Ambos fueron trasladados a la delegación de Pueblo Nuevo para las diligencias correspondientes por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado.

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