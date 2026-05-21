Agentes del Grupo Terna del Escuadrón Verde PNP desarticularon la presunta banda criminal “Los Paqueteros de Paucarpata”, quienes estarían implicados en la venta ilegal de droga en la ciudad de Arequipa.

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La intervención se realizó en el pasaje San Román, tras la alerta de los vecinos sobre constantes movimientos sospechosos en una vivienda. Luego de un seguimiento, los efectivos identificaron a personas que ingresaban y salían del inmueble realizando aparentes intercambios ilícitos, terminando con la captura de seis integrantes.

Durante el registro, se incautaron 17 bolsitas tipo “globo” y un envoltorio de papel kraft con sustancia blanquecina pulverulenta, que dio positivo para alcaloide de cocaína (PBC), con un peso aproximado de 45 gramos.

Así también, se hallaron 354 soles en efectivo y cinco equipos celulares que serán incluidos en las investigaciones para determinar el presunto funcionamiento de esta red vinculada al microcomercio de drogas.

Según información policial, uno de los intervenidos registraba una requisitoria vigente por delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas.

Asimismo, los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.