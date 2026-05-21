UNHEVAL anuncia la III Feria del Libro 2026 en Huánuco

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco informó sobre los avances del proceso de nombramiento docente 2026 para la modalidad de CETPRO, logrando adjudicar formalmente cuatro de las cinco plazas evaluadas y dejando una vacante pendiente para próximas convocatorias.

En el CETPRO Arsenio Mendoza Flor, institución de gestión pública directa ubicada en el distrito de Amarilis, se adjudicó la plaza de la especialidad de Estilismo (Peluquería y Barbería) a la docente Susy Huánuco Trujillo. Asimismo, la plaza del programa de Panificación Industrial (Panadería y Pastelería) fue asignada a la docente Erika Chávez Espinoza.

EN EL SALAZAR BONDY

Por otro lado, en el CETPRO Augusto Salazar Bondy, ubicado en el distrito de Huánuco, se cubrieron dos plazas adicionales. La especialidad de Fabricación de Prendas de Vestir (Costura y Acabados) fue adjudicada a la docente Natali Mayta Barrera, mientras que la plaza de Panificación Industrial quedó a cargo de Lisbet Salcedo Aguilar.

Las autoridades precisaron que la quinta plaza correspondiente al programa de Estilismo (Peluquería y Barbería) del mismo CETPRO quedó pendiente y se espera que sea cubierta en el más breve plazo.

Finalmente, se informó que el Comité de Adjudicación 2026, encargado de conducir este proceso, estuvo conformado por Alex Fretel Almonacin, quien presidió la comisión, junto a Aida A. Romero Tapia y Gino A. Aguilar Gonzales como miembros del comité.