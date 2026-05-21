Los titulares y representantes de las instituciones encargadas de garantizar la legalidad y el orden durante las próximas Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 se reunieron para conformar la Comisión Interinstitucional para la Prevención de la Conflictividad Electoral – Trujillo, un espacio de coordinación y articulación orientado a formular estrategias de prevención frente a posibles conflictos electorales, en el marco de sus respectivas funciones y competencias.

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La creación de esta comisión permitirá identificar y analizar potenciales riesgos que puedan afectar el normal desarrollo de los comicios subnacionales, promoviendo una actuación articulada, preventiva y oportuna entre las entidades involucradas.

Uno de los principales acuerdos adoptados durante la sesión fue la elaboración de un plan de acción interinstitucional que contribuya a garantizar la legalidad, el orden público y el adecuado desarrollo del proceso electoral, cuyo día central se realizará el próximo domingo 4 de octubre de 2026. Ello permitirá prevenir situaciones que contravengan las normas electorales o alteren el normal desarrollo de las elecciones.

El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEE Trujillo), presidido por la magistrada Tiana Otiniano López, asumió el compromiso de liderar acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades dirigidas a diversos actores vinculados al proceso electoral, entre ellos miembros de la ONPE y otros públicos estratégicos.

Por su parte, la fiscal provincial del Ministerio Público, Teresa Cueva Alva, destacó la importancia de esta iniciativa y propuso fortalecer la educación cívica electoral dirigida a la ciudadanía, con el objetivo de mantener informada a la población sobre el desarrollo de las ERM 2026.

Asimismo, representantes de la Policía Nacional del Perú en la provincia de Trujillo expresaron su disposición de actuar de manera coordinada y sinérgica, en el marco de sus competencias, para advertir riesgos y prevenir eventuales conflictos electorales u otras acciones que puedan afectar el normal desarrollo del proceso electoral.

En esta primera sesión participaron representantes de la Oficina Regional de Coordinación de la ONPE en Trujillo, así como de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Trujillo, encargada de las elecciones primarias programadas para el próximo 24 de mayo; además de la Oficina Desconcentrada del Jurado Nacional de Elecciones, la Prefectura Regional, la Región Policial La Libertad y los miembros del pleno del JEE Trujillo.