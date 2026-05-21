Huánuco: ODPE habilita 27 oficinas distritales y 69 en centros poblados

Ante el colapso de parte del canal de asbesto en el sector de Pucuchinche, que abastece de agua a la planta de Cabrito Pampa de la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Seda Huánuco, la población de la ciudad de Huánuco enfrenta nuevamente una grave crisis de abastecimiento de agua potable.

Aproximadamente cinco metros de la base del canal de conducción colapsaron, restringiendo significativamente la producción de agua potable para la ciudad. Mientras tanto, el personal de Seda Huánuco evalúa alternativas para superar la emergencia y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

OTRA VEZ

La crisis hídrica vuelve a golpear a Huánuco. Tras el colapso del canal de captación en Pucuchinche, miles de familias quedaron sin acceso al servicio de agua potable, desde la tarde del miércoles 20 de mayo generando indignación y preocupación entre la población.

Frente a esta situación, la regidora de Huánuco, Sherly Morales, solicitó públicamente que se declare en emergencia a la EPS Seda Huánuco, al considerar que la ciudadanía no puede continuar enfrentando constantes interrupciones del servicio debido al deterioro de la infraestructura.

SIN REEMPLAZO

“No es posible que, después de más de 70 años, los canales de asbesto no hayan sido reemplazados. En el año 2023 realicé una inspección in situ y advertí esta problemática. Los canales ya estaban al borde del colapso. Han pasado tres años y no se han tomado acciones. Además de ese punto que colapso existen otros tres puntos más”, manifestó la autoridad edil.

Tras lamentar que en la EPS Seda Huánuco han cambiado en varias oportunidades de gerente, ha realizado cambio de medidores, han aumentado los pagos del servicio de agua potable, más no les interesa cambiar las tuberías y canales asbesto que están deterioradas y tienen filtraciones.

PIDEN INVERSIÓN

Vecinos afectados denunciaron que no es la primera vez que ocurre una situación similar y exigen soluciones definitivas, mayor inversión y una respuesta más eficiente de las autoridades frente a una problemática que afecta la salud y la vida cotidiana de miles de huanuqueños.

Ante la falta del servicio de agua, Seda Huánuco a salido con camiones cisternas en algunos sectores de la ciudad, para abastecer del líquido elemento.