En el marco de la Segunda Elección Presidencial, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Trujillo informó que se habilitarán 100 locales de votación en su jurisdicción, entre ellos la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), que tiene la mayor afluencia de electores en la región.

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El jefe de la ODPE, Yury Ponte Córdova, precisó que los locales asignados serán los mismos que funcionaron durante las elecciones del pasado 12 de abril.

Agregó que supervisaron los locales de votación para verificar las condiciones de infraestructura, accesibilidad, operatividad y seguridad de los establecimientos donde se desarrollará la jornada electoral. Para ello, se coordinó con los responsables de los centros educativos el acondicionamiento de aulas y la instalación de las 1,446 mesas de sufragio correspondientes a la ODPE Trujillo.

“Se culminó con éxito la verificación de los locales de votación para la Segunda Elección Presidencial, en coordinación permanente con los responsables de los centros educativos para el acondicionamiento de las aulas e instalación de las mesas de sufragio”, señaló Ponte Córdova.

La jurisdicción de la ODPE Trujillo comprende los distritos de Trujillo, Huanchaco, Laredo, Poroto, Simbal y la provincia de Julcán. En estos lugares, más de 428 mil ciudadanos acudirán a emitir su voto el próximo domingo 7 de junio.

Entre los locales con mayor número de electores figura la Universidad Nacional de Trujillo, donde votarán 25,245 ciudadanos distribuidos en 85 mesas de sufragio. También destacan la Universidad Privada Antenor Orrego, con 14,651 electores; la I. E. Liceo Trujillo, con 11,960; la I. E. San Juan, con 10,166 ciudadanos; y la I. E. Técnico San Juan Bautista, en Julcán, con 6,336 electores.

La ONPE recordó que el 7 de junio se elegirá al presidente y vicepresidentes de la República para el periodo constitucional 2026-2031. Asimismo, los miembros de mesa que ejercieron sus funciones en los comicios del pasado 12 de abril volverán a desempeñar este cargo en esta jornada electoral.