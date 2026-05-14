Al mediodía de ayer dos personas fueron evacuadas de emergencia al Hospital San José de Chincha tras haber sufrido un accidente laboral en las instalaciones de una institución educativa privada donde venían laborando.

Accidente laboral

Estas personas al parecer realizaban trabajos de pintado a una altura de más de cinco metros y por causas que se investigan sufrieron una repentina caída. Debido a ello resultaron con golpes en diversas partes del cuerpo. Personal de la misma escuela que sería la I.E.P. Reina del Santísimo, fueron captados ayudando en la evacuación de uno de los trabajadores, aunque evitaron mencionar lo que había sucedido. Un video difundido en redes sociales evidencia como trasladan al joven herido de gravedad en una camilla y es trasladado de emergencia en una camioneta hacia el nosocomio.

En el centro hospitalario se confirmó el fallecimiento de Marco Antonio Mora Medrano de 30 años. Al cierre de edición aún el colegio no había emitido pronunciamiento sobre este hecho que costó la vida de una persona.

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