Un trágico accidente ocurrió la mañana del lunes, en la cuarta cuadra de la avenida Aviación, en el distrito de La Tinguiña, donde un hombre de 42 años, identificado como William Edison Sayritupac Pérez, perdió la vida de manera instantánea tras sufrir una caída.

Accidente mortal

Según las primeras indagaciones, la caída se habría producido debido a que la rampa para discapacitados ubicada en el lugar se encontraba resbalosa, lo que habría provocado que el hombre perdiera el equilibrio. A pesar de los intentos por auxiliarlo, Sayritupac Pérez falleció en el acto. El lamentable hecho deja en la orfandad a su hijo de 11 años.

Agentes de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para las diligencias correspondientes. El fiscal de turno dispuso el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la morgue de Parcona para las investigaciones y posterior entrega a la familia del fallecido.

