La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ica y Cañete, obtuvo sentencia condenatoria de 08 años de pena privativa de libertad efectiva, contra Anthony Johan Bazán Jara, por amenazar de muerte a un fiscal provincial del distrito fiscal de Ica.

Investigación fiscal

Durante el juicio oral, la Fiscal Provincial Anyela Salazar Alca acreditó que el sentenciado realizó actos de intimidación mediante amenazas de muerte difundidas a través de un video publicado en la red social Facebook, el cual fue elaborado desde el equipo celular del investigado, utilizando material audiovisual y aplicativos de edición destinados a distorsionar la voz. Dichas amenazas estuvieron motivadas por la disconformidad del ahora sentenciado con un caso que se encontraba a cargo del fiscal agraviado.

La investigación fiscal permitió reunir suficientes elementos de convicción que determinaron la responsabilidad penal del acusado, estableciéndose que las amenazas tenían como finalidad intimidar al representante del Ministerio Público, exigiéndole su renuncia bajo amenaza de atentar contra su vida y la de su familia, con el propósito de impedir el legítimo ejercicio de sus funciones como operador de justicia.

En ese sentido, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Zona Sur emitió sentencia condenatoria, imponiéndole 08 años de pena privativa de libertad efectiva, así como el pago de S/ 5,000.00 por concepto de reparación civil a favor del agraviado y S/ 2,000.00 a favor del Estado.

Asimismo, la sentencia obtenida constituye un precedente relevante en la protección de los operadores de justicia en su condición de defensoras de derechos humanos, en concordancia con el Protocolo de Actuación Fiscal para la Prevención e Investigación de los Delitos en Agravio de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Cabe señalar que, el sujeto de 33 años de edad, fue detenido el 8 de setiembre de 2025, en el caserío Chavalina, del distrito de Los Molinos (Ica), por personal policial de la División de Inteligencia de la Región Policial Ica.

La detención, se ejecutó a mérito de una resolución judicial de allanamiento y descerraje, expedido por el Juzgado Penal del distrito de Parcona-Ica.

En la incursión policial, dentro de la vivienda las pesquisas hallaron e incautaron, una laptop, tres celulares, tarjetas de crédito, diversos chips de diferentes empresas y otras especies de interés criminal.

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