La Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos e interculturalidad de Ica y Cañete, dirigió un operativo de allanamiento y detención preliminar en contra de Anthony Bazán, presunto implicado en el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones en su forma agravada, en agravio de un fiscal provincial penal de Parcona.

Orden judicial

La diligencia liderada por la fiscal provincial, Anyela Salazar Alca se realizó ayer en horas de la mañana, en el Caserío de Chavalina en el distrito de San José de Los Molinos. Durante el allanamiento, se incautaron celulares y equipos informáticos para las investigaciones respectivas.

La orden de detención preliminar fue emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcona y fue ejecutada por la División de Investigación Criminal de Ica en coordinación con el Ministerio Público.

Los hechos de investigación se remontan el 7 de agosto del 2025, cuando se tomó conocimiento de la difusión en redes sociales de un video que contenía mensajes e imágenes amenazantes dirigidos al fiscal.

La identificación del presunto implicado, se logró tras la rápida obtención de información procedente del equipo de apoyo a las fuerzas del orden de la empresa Meta Plataforms.

