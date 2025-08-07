Un nuevo hecho de violencia sacudió la tranquilidad del distrito de La Tinguiña la noche del domingo, cuando alrededor de las 11:50 p.m., un artefacto explosivo fue detonado en la tercera cuadra de la calle Joaquín Luna Victoria, a pocos metros de una sede del Ministerio Público.

Delito en la zona

Según testigos, la fuerte explosión despertó a los residentes y causó daños materiales, entre ellos la rotura de una puerta de vidrio de una vivienda. Tras el hecho, fue hallado un panfleto con un mensaje amenazante, en el que se menciona el nombre de una fiscal identificada como “Sara”, lo que hace presumir un posible atentado dirigido.

Ante ello, el general PNP Leiby Antonio Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, brindó declaraciones sobre el hecho, indicando que las investigaciones ya están en curso.

“Hay una ocurrencia reportada por un vecino cuya vivienda está cerca al local de la Fiscalía. Él denunció la rotura del vidrio de su puerta. Inmediatamente se desplazó personal policial, junto a peritos de criminalística y el equipo especializado de UDEX para realizar la inspección técnica y determinar si efectivamente se trató de una explosión”, declaró el general Huamán.

Respecto al mensaje hallado, añadió: “Se ha analizado un panfleto dejado en el lugar, donde se menciona el nombre de una fiscal, lo cual podría configurar una amenaza directa. Se ha cruzado la información con la fiscal”, agregó.

El alto mando policial confirmó que se ha dispuesto reforzar la seguridad en las sedes del Ministerio Público y en los alrededores de zonas sensibles tanto en Parcona como en el centro de Ica, ante el incremento de hechos delictivos.

“Estamos coordinando para incrementar la presencia policial en las sedes fiscales de Parcona e Ica. En los últimos días hemos detenido a peligrosos sicarios, y estamos actuando”, puntualizó el jefe policial.

