Un hombre fue detenido el martes por la Policía cuando trasladaba droga escondida dentro de una máquina compresora en un vehículo de transporte público que se dirigía hacia el distrito de Chala, en la provincia de Caravelí.

La intervención fue realizada por agentes del área de Investigación Criminal Antidrogas durante un operativo ejecutado en el marco de la operación “Cordillera Blanca 2026”. El vehículo que había partido desde Cocachacra fue intervenido a la altura del ingreso al distrito de Chaparra.

Durante la inspección del equipaje, los efectivos policiales sospecharon de una máquina compresora que presentaba alteraciones en su estructura. Al revisar el tanque metálico, descubrieron que había sido acondicionado de manera artesanal para ocultar sustancias ilícitas.

En el interior del equipo encontraron ocho paquetes tipo ladrillo que contenían clorhidrato de cocaína, los cuales estaban cuidadosamente escondidos para evitar ser detectados durante el traslado.

En el lugar fue intervenido Michael Córdova Marín, de 28 años, quien quedó detenido por disposición policial y será investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

La Policía también incautó la droga y un teléfono celular que formará parte de las diligencias e investigaciones dirigidas por el Ministerio Público.