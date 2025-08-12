En el marco de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura educativa en la región Ica, el equipo técnico de Infraestructura del Gobierno Regional de Ica sostuvo una reunión de coordinación con el director de la Institución Educativa “José María Arguedas” del distrito de Parcona, Prof. Juan Hernández Chacaliaza, y el director de la Dirección Regional de Educación de Ica (DREI), Prof. Julio Motta Dueñas.

Por la calidad educativa

Durante el encuentro, que contó también con la participación del área de Infraestructura de la DREI, se abordaron aspectos técnicos y logísticos para la ejecución del proyecto de construcción integral de la institución educativa.

Esta iniciativa busca brindar a los estudiantes de Parcona espacios adecuados, seguros y modernos que contribuyan a mejorar la calidad del servicio educativo.

Con esta intervención, el Gobierno Regional de Ica impulsa el desarrollo de obras públicas orientadas a transformar los entornos escolares y garantizar condiciones óptimas para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

