El Gobierno Regional de Ica continúa ejecutando trabajos de mantenimiento y mejoramiento en la Institución Educativa “Teodosio Franco García”, proyecto que beneficiará directamente a cerca de mil estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria.

Calidad educativa

La intervención comprende el acondicionamiento de diez aulas mediante la instalación de pisos cerámicos de alto tránsito, además de la modernización del sistema de iluminación con paneles LED, reemplazando equipos antiguos en diversos ambientes del plantel.

Asimismo, se viene realizando la construcción de dos nuevos módulos de drywall en el segundo nivel de la institución educativa con el objetivo de ampliar la capacidad de atención para los alumnos.

Otro de los trabajos considerados es la instalación de una cobertura de malla raschel con máxima densidad (95%) de sombreo en el patio central, estructura destinada a proteger a los estudiantes de la radiación solar durante sus actividades escolares y recreativas.

Las mejoras forman parte de las acciones de infraestructura educativa que se desarrollan en favor de la comunidad estudiantil integrada por hijos de efectivos de la Policía Nacional y alumnos de la población civil en Ica.

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