La reconstrucción de la Institución Educativa N.° 22443 “José Gabriel Aguilar”, ubicada en el distrito de Independencia, en la provincia de Pisco, registra un avance físico del 55%, como parte de una obra educativa que supera los 33 millones de soles de inversión.

Obra educativa

El proyecto del Gobierno Regional de Ica, viene transformando el antiguo terreno en un moderno complejo educativo destinado a más de 600 estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria, quienes contarán con infraestructura completamente renovada y adaptada a estándares actuales de seguridad y funcionalidad.

Entre los principales componentes de la obra se contemplan aulas con diseño antisísmico, laboratorios de ciencias equipados, mobiliario ergonómico y espacios deportivos de alto rendimiento, entre ellos un polideportivo que busca fortalecer las actividades físicas y recreativas de la comunidad estudiantil.

Actualmente, los trabajos se concentran en la instalación de techos de aluzinc en los patios principales de los tres niveles educativos, así como en el área del polideportivo. Esta cobertura permitirá proteger a los estudiantes de la radiación solar y mejorar las condiciones para el desarrollo de actividades escolares en ambientes más seguros y adecuados.

La infraestructura beneficiará a escolares de diversos sectores del distrito como Toma de León, Vista Alegre, Santa Beatriz, Santa Isabel, Cañán y Fermín Tangüis, quienes vienen esperando la culminación de esta obra educativa.

Las autoridades resaltaron que este proyecto representa una mejora significativa en la infraestructura educativa de la zona, al pasar de ambientes deteriorados a espacios modernos orientados al aprendizaje y la inclusión.

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