Un pedido de solidaridad y fe se ha extendido en Ica por la delicada situación de salud de Rudy Huaytán Reyes, histórico integrante de la Compañía de Bomberos B-22 Salvadora Ica, quien permanece internado en el área de Trauma Shock del Hospital Regional de Ica luego de sufrir un preinfarto.

Urgencia médica

La noticia ha conmovido profundamente a bomberos, familiares y ciudadanos que reconocen en Rudy Huaytán Reyes a uno de los servidores más comprometidos de la institución, siempre presente en incendios, rescates y emergencias en beneficio de la población.

Sus colegas resaltaron su vocación de servicio y pidieron a la ciudadanía acompañar este difícil momento con oraciones y mensajes de apoyo para su pronta recuperación.

Mientras continúan las coordinaciones médicas para su referencia a la capital, la familia bomberil mantiene la esperanza de que Rudy Huaytán Reyes pueda estabilizarse en las próximas horas. En medio de la preocupación, las muestras de solidaridad no dejan de llegar para quien durante años dedicó su vida a proteger a los demás.

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