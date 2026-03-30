El servicio de cardiología del Hospital Regional de Ica ha sido reforzado con la incorporación de nuevos equipos médicos destinados a mejorar la detección y el seguimiento de enfermedades cardiovasculares.

Calidad en salud

Se trata de dos equipos Holter y dos dispositivos de Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA), herramientas especializadas que permiten evaluar de manera continua el funcionamiento del corazón y la presión arterial de los pacientes durante sus actividades cotidianas.

Con esta implementación, el nosocomio busca optimizar los procesos de diagnóstico, especialmente en casos donde las alteraciones cardíacas no se detectan en evaluaciones convencionales realizadas en consultorio.

“El uso de estos equipos permitirá identificar con mayor precisión trastornos del ritmo cardíaco y problemas de presión arterial, facilitando un tratamiento oportuno”, señalaron los médicos.

El monitoreo Holter, por ejemplo, registra la actividad eléctrica del corazón durante 24 horas o más, mientras que el sistema MAPA mide la presión arterial en intervalos regulares durante el día y la noche, proporcionando información más completa sobre el estado del paciente.

Especialistas destacan que este tipo de tecnología resulta clave para la prevención de complicaciones mayores, ya que permite detectar a tiempo condiciones que podrían derivar en eventos graves como infartos o accidentes cerebrovasculares.

VIDEO RECOMENDADO