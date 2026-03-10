El Hospital San Juan de Dios de Pisco viene fortaleciendo su capacidad de atención especializada mediante la incorporación de nuevo equipamiento médico, como parte de un proceso de modernización tecnológica que se ejecuta en los hospitales de la región Ica.

Modernos equipos

La inversión destinada a la renovación tecnológica en este nosocomio asciende a S/11,401,000, monto que forma parte de un presupuesto regional superior a 53 millones de soles orientado a la actualización del equipamiento hospitalario en diferentes centros de salud. El objetivo es mejorar la capacidad diagnóstica y brindar herramientas adecuadas al personal médico para una atención más eficiente.

Entre los equipos recientemente incorporados destaca un sistema de ultrasonido o ecógrafo de última generación, que cuenta con diversos tipos de transductores, entre ellos convexos, lineales, endocavitarios y volumétricos 4D. Esta tecnología permite realizar estudios más precisos y detallados, facilitando diagnósticos no invasivos y contribuyendo a la detección temprana de diversas condiciones médicas.

La implementación de este equipo beneficiará principalmente a las áreas de Ginecología, Obstetricia y Radiología, donde el uso de ecografías es fundamental para el seguimiento del estado de salud de los pacientes, especialmente en el caso de mujeres gestantes y personas que requieren evaluaciones especializadas.

Como parte del proceso de modernización, también se han instalado sistemas de climatización industrial, diseñados para mantener condiciones adecuadas de funcionamiento en las áreas donde operan equipos médicos sensibles.

Asimismo, se incorporaron sistemas de respaldo eléctrico, como UPS de doble conversión, que permiten garantizar la continuidad del servicio ante eventuales fallas en el suministro eléctrico, protegiendo tanto los equipos como la atención a los pacientes.

Las autoridades regionales señalaron que este equipamiento corresponde al tercer lote de adquisiciones destinadas al hospital, dentro de un plan que busca mejorar progresivamente la infraestructura tecnológica del nosocomio.

