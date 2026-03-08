La suspensión del alcalde de la Municipalidad Distrital de Sunampe, Jesús Rojas Valerio, debía definirse el viernes en sesión de concejo extraordinaria, pero la falta de quorum por la ausencia de algunos regidores frustró el debate. La primera reacción llegó de los trabajadores que no han cobrado el mes de febrero, acusando a los concejales de no permitir que la primera regidora Martha Pachas Torres asuma las facultades edilicias.

Suspensión de sesión

Como se recuerda, el 20 de enero de este año, la fiscalía y policía contra la corrupción lideraron un operativo en Chincha, Pisco, Nasca y Lima, siendo detenido el burgomaestre por su presunta implicancia con la organización criminal “Los cuellos blancos de Sunampe”, investigada por el direccionamiento de obras públicas. El 10 de febrero contra Rojas Valerio, funcionarios municipales y empresarios locales se impuso 18 meses de prisión preventiva.

La reclusión del alcalde dejó al municipio de Sunampe sin titular. Por ese entonces se convocó a sesión extraordinaria con la agenda de la suspensión del burgomaestre por la causal contenida en el artículo 25, numeral 3 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, no hubo votación debido a que algunos concejales requerían contar con los documentos judiciales que habían dispuesto el internamiento de Jesús Rojas.

La regidora Martha Pachas, quien conducía el debate en su calidad de encargada, suspendió la sesión. La nueva convocatoria fue para el viernes 6 de marzo, esta vez ya se había entregado la información del caso denominado “Los cuellos blancos de Sunampe”. Sin embargo, no estuvieron presentes el regidor José Carlos Villa Carbajal ni las regidoras Rosa Consuelo Medrano Barrios y Fiorella Campos Tasayco.

La falta de quorum frustró la sesión de carácter extraordinario y en consecuencia no esta definida hasta el momento la suspensión del preso alcalde. Frente a este escenario ingresaron trabajadores municipales que no han cobrado el mes de febrero, acusando a los regidores de no permitir que Pachas Torres asuma las funciones inherentes al cargo de alcalde. Además, anunciaron paralización de labores responsabilizando a los concejales.

EL DATO: El pleno del concejo de Sunampe está integrado por Martha Pachas, José Villa Carbajal, Sonia Tipian Rojas, Rosa Medrano, Fiorella Campos, Alfredo Atúncar Rivadeneyra y Christian Loyola Torres, quienes tendrán de definir en una siguiente sesión sobre la suspensión de Rojas Valerio.

