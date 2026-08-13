Una rápida y efectiva acción coordinada entre el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) - a través de la Sub Sede Tarma de la ATFFS Selva Central - y la Policía Nacional del Perú logró salvar la vida de un ejemplar de vicuña que sufrió un accidente en la vía principal hacia Tarma.

El animal fue localizado a la altura de la Comunidad Campesina de Huacapo, presentando lesiones visibles en sus extremidades. Tras ser puesto a resguardo, fue trasladado de inmediato para recibir asistencia médica especializada.

Atención médica y retorno al hogar

El responsable del SERFOR Sub Sede Tarma, Ing. Jesús Contreras García, estuvo a cargo de la evaluación y los cuidados veterinarios del espécimen. Gracias a los tratamientos aplicados, la vicuña logró recuperarse favorablemente.

Una vez verificado su óptimo estado de salud y su capacidad para valerse por sí misma en la naturaleza, los especialistas procedieron a su liberación segura dentro del territorio de la misma comunidad de Huacapo.

Un llamado a la “Coexistencia responsable”

La vicuña es un símbolo de la fauna nacional y se encuentra protegida por la legislación peruana. En el marco de la campaña ambiental “Coexistencia responsable”, los representantes del SERFOR aprovecharon la oportunidad para hacer un llamado a la concienciación vial:

Conducción precavida: Se insta a todos los choferes a reducir la velocidad y transitar con extrema precaución al atravesar zonas altoandinas para evitar el atropello de animales silvestres.

Se insta a todos los choferes a reducir la velocidad y transitar con extrema precaución al atravesar zonas altoandinas para evitar el atropello de animales silvestres. Respeto a la fauna: Buscar una convivencia armónica entre la ciudadanía y las especies vulnerables que habitan los parajes andinos.

¿Cómo reportar un caso de emergencia silvestre?

El SERFOR exhorta a la población a denunciar o reportar cualquier hallazgo de animales heridos o amenazas a la fauna silvestre mediante la línea de WhatsApp ALERTA SERFOR: 947 588 269.

Para facilitar la intervención, se solicita enviar la ubicación precisa, adjuntando fotos o videos como evidencia.