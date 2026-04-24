El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó sin efecto la credencial otorgada a César Carranza Falla en el cargo de alcalde de la Municipalidad Provincial de Chincha y convocó a la primera regidora Silvia Barrios Valenzuela para que asuma la alcaldía para los meses que quedan del gobierno municipal 2023-2026.

Cargo edil

La disposición consta en la Resolución N°0831-2026 emitida en la víspera y mediante la cual también convoca a Gustavo Matías Peñaloza para asumir como regidor del concejo provincial de Chincha hasta el termino del mandato municipal. Es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Como se recuerda, el 1 de abril Carranza Falla presentó su carta de renuncia con motivo de las Elecciones Regionales Municipales 2026, documento que fue remitido al JNE.

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