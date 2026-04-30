La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) lideró una mesa de trabajo junto al Proyecto Especial Tambo Ccoracocha (PETACC) y el Consorcio S&F, con el objetivo de iniciar la articulación para la futura operación y mantenimiento del Proyecto Solución Integral de la Quebrada Cansas, en la región Ica.

Proyecto integral

Durante la reunión, el Consorcio S&F presentó los principales componentes del proyecto, sus beneficios y el cronograma general. Asimismo, se abordaron aspectos clave para la futura suscripción del acta de operación y mantenimiento, incluyendo la revisión de antecedentes que evidencian la articulación previa entre las partes.

La Gerencia de Proyecto de ANIN destacó que este proceso no se limita a la transferencia de activos, sino que contempla un acompañamiento progresivo y ordenado al ente receptor, a fin de garantizar una gestión eficiente de la infraestructura. En ese marco, se evalúa implementar un esquema de operación y mantenimiento durante los primeros años posteriores a la firma del convenio.

Como parte de este proceso, se identificó la necesidad de elaborar un Manual de Operación y Mantenimiento del Proyecto Cansas, de manera articulada entre ANIN, PETACC y el Consorcio S&F.

Por su parte, los representantes del PETACC manifestaron su disposición para asumir el rol de unidad receptora del proyecto y encargarse de la operación y mantenimiento, destacando su experiencia y capacidad técnica para dicha función.

Con estas acciones, se busca asegurar no solo la ejecución de infraestructura de calidad, sino también su funcionamiento eficiente y sostenible en el tiempo, contribuyendo a la protección de familias frente a eventos climáticos extremos y fortaleciendo la gestión del riesgo en la región Ica.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO