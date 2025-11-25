El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura desarrolló una campaña de sensibilización en el transporte público de Piura y Castilla, orientada a prevenir el acoso y el acoso sexual en espacios de alta circulación ciudadana.

La jornada contó con la participación del fiscal provincial Marlon Arámbulo Mogollón, acompañado por los fiscales adjuntos Álvaro Saguma y Michelson Uñuruco, quienes encabezaron las intervenciones realizadas en buses de servicio público, entre ellos de las empresas “Guadalupe” y “Emutsa”.

Se entregaron volantes informativos y se brindaron charlas breves a los pasajeros, promoviendo el respeto, la prevención y la denuncia oportuna de situaciones de violencia.

Estas acciones se ejecutaron de manera simultánea en todas las sedes del Distrito Fiscal de Piura, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.