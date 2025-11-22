Cuatro efectivos de la comisaría de Tambogrande fueron detenidos por los presuntos delitos de concusión, falsedad ideológica y fraude procesal. La Dircocor y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura allanaron las viviendas de los intervenidos.

Según el expediente 07344-2025-1-2001-JR-PE-06 del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, a cargo del juez Christian Azabache Vidal, declaró fundado el requerimiento de detención preliminar por 72 horas para cuatro de los nueve efectivos dentro de la investigación. La intervención fue en simultáneo en Tambogrande, Sullana, Talara y Canchaque.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de Piura y el Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, a cargo de la fiscal provincial Fyorella Montero Talledo, quienes intervinieron la comisaría de Nuevo Sullana, la comisaría de Familia de Sullana, la comisaría de Tambogrande, la comisaría de los Ranchos (Canchaque - Huancabamba) y la comisaría de Talara Alta, donde en estos establecimientos fueron detenidos los agentes.

Se trata del suboficial de segunda PNP Bryan M. C (30 años) quien fue detenido cuando huía de la CPNP Sullana de Familia, el suboficial de tercera PNP Leandro J. A (32) detenido en la CPNP Nueva Sullana, el suboficial de tercera PNP Jorge M. A (28) fue intervenido en la CPNP Tambogrande, y el suboficial de tercera PNP Fransuat V. B (27) intervenido en su domicilio real en Sullana.

Según la Fiscalía, se intervinieron sus domicilios y lugares de trabajo, donde hasta el momento se ha incautado equipos celulares, teniendo la orden judicial de incautar documentos públicos y/o privados, así como dispositivos (equipos celulares, tablets, CPU,laptops, etc) que contengan información relevante para el caso.

La intervención se dio luego que el ciudadano G.C.H.S denunciará a los efectivos de la comisaría de Tambogrande por una detención irregular de su persona, donde estos, habrían solicitado dinero para su liberación. De acuerdo con el expediente, el hombre entregó 1 450 soles, en dos partes para que lo liberen y le entreguen su motocicleta.

El hecho inició el pasado 10 de junio de 2025 cuando G.A.H.S se encontraba en compañía de unos amigos en la esquina del jirón Huancabamba con jirón Sullana en Tambogrande para celebrar su cumpleaños, pero cerca de la 1 de la madrugada del 11 de junio un patrullero de la dependencia policial con dos efectivos, identificados como Bryan M.G y Leandro J.A, descendieron para intervenirlos llamando a otros efectivos.

G.C.H.S fue detenido por presuntamente tener un celular reportado como robado. Pese a que el joven indicó que lo había comprado en una tienda formal en Tambogrande, fue detenido y trasladado a la comisaría.

Dentro de la dependencia, los agentes que lo intervinieron y Jorge M.A, conocido como “El Chamo”, según el expediente, habría sido quien estuvo a cargo del caso y de recibir el dinero.

El informe precisa que los 450 soles fueron entregados luego que el padre del detenido fue a la casa de G.C.H.S y sacara el dinero, pero los agentes querían 2 000 soles, monto que ofreció el detenido y por la cual lo dejaron que salga de la comisaría para que vaya a su casa y saque el dinero, pues este indicó que no quería que su familia sepa donde guardaba más dinero.