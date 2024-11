Las cifras de violencia contra la mujer cada día siguen en aumento y en la mayoría de casos no se denuncian por la falta de acceso a los servicios de justicia. En Piura a la fecha ya se registran 6275 casos de violencia física, psicológica, sexual y económica.

Según las estadísticas del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - Aurora, de enero a octubre del 2024, la región Piura registra 6275 de violencia, de los cuales 5580 son mujeres.

El mayor número de denuncias son de mujeres entre los 18 y 35 años (1537) y la violencia psicológica con 3000 casos, le sigue la física con 2342, sexual con 926 y económica con 7 denuncias.

Del total de denuncias registradas, 1769 fueron agresiones físicas severas, 3037 medianas y 1469 leves.

De las 305 denuncias por violencia sexual, 288 corresponden a mujeres y la mayoría de agraviadas está entre los 0 y 17 años (198). Precisamente por esta cifra, Piura ocupa el décimo tercer lugar a nivel nacional con casos de violencia sexual.

Y según los últimos cinco años, la región Piura registra 33948 casos de violencia, ocupando el sexto lugar a nivel nacional, seguido de Lima (201481), Arequipa (72075), Cusco (49553), Ancash (37182) y La Libertad ( 35515). Para el director ejecutivo del CIPCA, José Luis Calle Sosa, las cifras de violencia son superiores a las que se registran en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y en las comisarías, porque muchas veces no se denuncian.

“Son más denuncias de mujeres que han sufrido violencia, y está muy lejos de los datos que se denuncia. Poco más del 50% de mujeres no denuncia los casos de violencia, física, sexual, psicológica y económica. Hay pocas denuncia, los datos que nos proporcionan están alrededor de los 6 mil casos, todavía son bajos frente a los porcentajes efectivos que hay de violencia en Piura”, explicó Calle.

El especialista agregó que se debe realizar un trabajo más profundo para que la las mujeres denuncien.

“Las mujeres deben tener la protección social, condiciones económicas, acceso a los servicios de justicia, sobre todo en la zona rural donde los servicios que da el Ministerio Público, Poder Judicial y Policía no son muy accesibles. Hace falta más accesos a los servicios y es por eso que la gente no denuncia la violencia”, recalcó Calle Sosa.

Subrayó que donde hay menos servicios públicos sobre todo de justicia, el problema está mucho más oculto. “La gente no es que no quiera o no sepa denunciar, por ejemplo una mujer de Lalaquiz debe viajar hasta Chulucanas, a denunciar y eso supone costos y otros, genera muchas barreras para poder acceder”, explicó.

Finalmente, dijo que otro porcentaje de mujeres no denuncia y solo opta por compartir las agresiones con sus familiares porque no confía en los servicios de la policía, Poder Judicial y Fiscalía y porque hay altas restricciones.