Buscando destacar el rol que cumplen los museos como espacios de encuentro, aprendizaje e intercambio de conocimientos que contribuyen a la construcción de comunidades más conectadas y conscientes de su historia, se realizará hoy el conversatorio “Arte, memoria e identidad: diálogos desde el patrimonio cultural”.

Con ello, la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Recreación de la comuna y el Museo Municipal Vicús promueve el diálogo a fin de fortalecer la identidad cultural y generar espacios de reflexión sobre el papel del patrimonio en la construcción de una sociedad más integrada.

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ENFOQUE

Esta actividad cultural tendrá lugar hoy viernes, a partir de las 9.30 a.m., en el auditorio de la Pinacoteca Municipal (Jr. Huánuco–Av. Sullana) y los participantes se enfocarán en el entendimiento frente a las divisiones culturales, sociales y geopolíticas, impulsando valores como la paz, la justicia y la creación de alianzas sostenibles desde el ámbito cultural.

El Lic. Cristhian Ríos Huayama, docente de la I.E. San Ignacio de Loyola, tendrá cargo la ponencia “La Sociedad Civil Piurana en el Conflicto de 1941 y el Camino hacia una Memoria de Paz”, donde resaltará el rol desempeñado de la sociedad civil piurana durante el conflicto entre Perú y Ecuador, visibilizando las acciones comunitarias, expresiones de solidaridad y experiencias y gestos humanitarios que coexistieron en el contexto bélico.

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TRASCENDENCIA

Posteriormente, el Dr. Pablo Sebastián Lozano, docente de la Universidad de Piura, presentará la ponencia “La huella de Felipe Cossío del Pomar en Piura: la Pinacoteca Municipal”.

Durante su intervención, realizará un recorrido por la vida y legado de este ilustre personaje piurano, resaltando los vínculos que mantuvo con su ciudad natal y el importante aporte que significó la donación de su colección privada de pinturas, la cual se convirtió en el origen de la actual Pinacoteca Municipal de Piura.

La exposición permitirá, además, comprender la trascendencia de Felipe Cossío del Pomar dentro del arte peruano y latinoamericano contemporáneo. Luego de las ponencias se hará una visita guiada a la Sala Cossío del Pomar, para apreciar la colección artística que alberga este espacio cultural.