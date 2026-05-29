A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy viernes 29 de mayo en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy viernes 29 de mayo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 20.18 soles en el grifo Milagritos en la av. Salaverry, en Socabaya; a 20.49 soles en el grifo Corzo, en la av. Salaverry, Socabaya; a 19.90 soles en el grifo J&P Asociados SRL, cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero (JLByR); a 19.99 soles en óvalo Los Bomberos, en JLByR; y a 20.85 soles en el grifo Independencia, Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy viernes 29 de mayo en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 20.95 soles en el grifo Milagritos en la av. Salaverry, en Socabaya; a 21.99 soles en el grifo Corzo, en la av. Salaverry, Socabaya; a 21.20 soles en el grifo J&P Asociados SRL, cerca del cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 21.19 soles en óvalo Los Bomberos, en JLByR; y a 21.75 soles en el grifo Independencia, Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este viernes 29 de mayo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 22.19 soles en el grifo Milagritos en la av. Salaverry, en Socabaya; a 22.69 soles en el grifo Corzo, en la av. Salaverry, Socabaya; a 22.50 soles en el grifo J&P Asociados SRL, cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; a 22.99 soles en óvalo Los Bomberos, en JLByR; y a 22.85 soles en el grifo Independencia, Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy viernes 29 de mayo en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 7.86 soles en el grifo Milagritos en la av. Salaverry, en Socabaya; a 7.80 soles en el grifo J&P Asociados SRL, cerca al cementerio Apacheta, en José Luis Bustamante y Rivero; y a 7.59 soles en el grifo Independencia, Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy viernes 29 de mayo?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 53.00 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche, y a 54.00 soles en Chaski Gas de la av. La Paz, Cercado, según Facilito.