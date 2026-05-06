El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) informó que, en lo que va del año, la región registra un saldo crítico de 75 personas fallecidas a causa de la neumonía. Asimismo, el reporte epidemiológico detalla que se han contabilizado 3,619 casos, entre probables y confirmados de esta enfermedad.

El grupo de adultos mayores es el más afectado por esta enfermedad, encabezando la cifra de mortalidad con 60 fallecimientos y 1,316 casos. Según el reporte epidemiológico hasta el 25 de abril, le siguen los ciudadanos de entre 20 y 59 años con 8 decesos y 850 episodios, los menores de 10 años con 6 casos fatales y 1,119 contagios y el grupo de 10 a 19 años con un fallecido y 334 contagios.

La tendencia de mortalidad por neumonía en la población de la tercera edad muestra un incremento preocupante en comparación con el periodo anterior. Durante todo el año 2025, se registró un total de 91 fallecimientos en adultos mayores de 60 años. Mientras tanto, en los niños menores de 5 años se reportó 7 decesos.

Ante este panorama, la vacunación se convierte en una herramienta crucial para frenar el incremento de la mortalidad en la región. No obstante, la prevención y el autocuidado resultan indispensables para mitigar riesgos.