Un hombre de 44 años fue asesinado a balazos mientras conducía un automóvil por la segunda cuadra de la avenida José Gálvez, en el límite de Bellavista y La Perla, en el Callao. La víctima fue identificada como Giancarlos Zegarra Cuadros conocido con el alias de ‘Careca’.

Zegarra se encontraba al volante de un vehículo gris cuando fue atacado por un desconocido a bordo de una motocicleta. La víctima falleció dentro de la unidad y el responsable huyó se dio a la fuga.

🔴🔵 #LaHoraDelVolante🚦🚦 | Giancarlo Zegarra Cuadros, alias ‘Careca’, fue asesinado en el Callao luego de que un sujeto que se desplazaba en una moto lineal disparara varias veces contra el vehículo que conducía.



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Según las primeras idiligencias policiales difundidas, el atacante realizó más de 20 disparos contra el automóvil que conducía ‘Careca’. En el vehículo también se encontraba una mujer que resultó ilesa tras el ataque y que se presume sería pareja del occiso. Un representante del Ministerio Público acudió al lugar para supervisar las actuaciones iniciales y recoger los elementos que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

Según el primer reporte policial, Zegarra Cuadros registraba antecedentes policiales y penales. De acuerdo con el reporte de Exitosa, el prófugo de la justicia también estaba implicado en el asesinato del periodista Luis Choy, ocurrido en el año 2013.