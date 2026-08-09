Dos agentes de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) fueron detenidos en la madrugada de éste sábado por la presunta agresión y robo de un equipo celular a un varón en el Cercado de Tacna. Se trata de Carlos Salas Bejarano y Juan Machicado Vilca.

El denunciante B.J.O.H. (27) señaló ante la Policía que fue interceptado por tres sujetos que le sustrajeron un celular (Redmi Note 15 Pro, de color negro, valorizado en S/ 949). Y que uno de ellos lo golpeó con el codo a la altura del ojo derecho, provocándole una herida cortante en la ceja.

Con cámaras identifican a serenos

Los hechos se registraron en la avenida Billinghurts y los agentes municipales lo condujeron cerca a la plaza del Adulto Mayor, para luego de agredirle robarle el celular. Los sindicados habrían abordado un vehículo tipo patrullero de Serenazgo para retirarse del lugar, pero que debido a la escasa iluminación de la zona la víctima no pudo advertir características de la unidad.

El afectado acudió a la comisaría Central para denunciar el hecho y fue derivado al área de Robos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para iniciar las diligencias y al visualizar las cámaras de vigilancia se identificó a los serenos.

Policía encontró el celular

La Policía acudió a la base de Seguridad Ciudadana de la comuna en donde encontró a los serenos y se realizó la detención. Entre las pertenencias de Salas Bejarano se encontró el celular robado. Machaca habría deslindado responsabilidad en el robo a los efectivos del orden.

El caso fue comunicado a la fiscal Milagros Benavente, del Segundo Despacho de Investigación, quien dispuso la continuación de las diligencias y quedaron detenidos los dos serenos en la Depincri.

MPT colabora con investigación

La Municipalidad Provincial de Tacna en comunicado informó que brinda todas las facilidades y colaboración a la Policía y Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos.

En octubre del 2025 también fueron detenidos dos serenos luego de ser acusados de golpear y robar a un compañero tras tomar licor. Fueron sentenciados en febrero del 2026.