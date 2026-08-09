Seis personas resultaron heridas luego de un accidente de tránsito registrado en las inmediaciones del Hospital de Huaycán, en el distrito de Ate. El hecho ocurrió en la avenida José Carlos Mariátegui cuando una camioneta que descendía desde la zona del óvalo Barrantes habría presentado una falla en el sistema de frenos y terminó involucrada en un choque múltiple.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo avanzó sin poder detenerse mientras recorría la vía en dirección hacia la zona del hospital. Durante su trayecto, la camioneta impactó contra varios vehículos hasta finalmente detenerse luego de chocar contra un poste de alumbrado público ubicado en el separador central.

Entre las unidades alcanzadas durante el recorrido de la camioneta se encuentran tres mototaxis. El impacto generó daños en los vehículos involucrados y dejó a varias personas con lesiones que requirieron atención médica.

Los seis heridos fueron trasladados al Hospital de Huaycán, donde recibieron atención por las lesiones ocasionadas durante el accidente. Entre las personas atendidas estuvo el conductor de la camioneta, identificado como Víctor Villegas.

Comunicado del Hospital de Huaycán.

Otras personas sufrieron lesiones leves

Las autoridades informaron que otras personas también presentaron lesiones de menor consideración tras el accidente. Sin embargo, algunas decidieron retirarse del lugar antes de ser identificadas por los agentes que acudieron a la emergencia.

Entre quienes se alejaron del punto del accidente se encontraba una trabajadora de limpieza pública. La mujer manifestó que no quería identificarse ante las autoridades que realizaban las diligencias en la zona.

Tras el accidente, agentes de la comisaría de Huaycán llegaron hasta el lugar para atender la emergencia y realizar las primeras diligencias. Personal de Serenazgo también participó en la atención y apoyó en el control del tránsito mientras se desarrollaban las labores correspondientes.

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer qué ocasionó la pérdida de control de la camioneta. La información preliminar apunta a una posible falla en los frenos, pero las investigaciones deberán determinar las circunstancias exactas del accidente.