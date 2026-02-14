En una conferencia de prensa realizada en la provincia de Ica, los consejeros regionales Hernán Herrera y Rosario Gamonal se pronunciaron públicamente sobre un incidente ocurrido en el despacho del Consejo Regional de Ica, que involucró al alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo. Según relataron los consejeros, la irrupción intempestiva del alcalde durante una reunión destinada a revisar el estado del Hospital de Nasca generó un ambiente de tensión, falta de respeto institucional y una agresión física directa hacia el consejero Herrera.

Declaraciones públicas

El consejero Herrera detalló que el incidente se produjo mientras se desarrollaba una reunión con miembros de la sociedad civil de Nasca. “Llegó un punto en la reunión en el despacho del Consejo Regional donde la puerta se comenzó a tocar de manera prepotente y fuerte, como si uno llegase a su casa y no le abren caprichosamente. Después nos enteramos que quien tocaba de esa manera era el señor alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo. El señor alcalde debe entender que en un Estado de derecho las instituciones se respetan; tanto el señor alcalde como los consejeros regionales somos representantes del voto popular y en este espacio del Gobierno Regional de Ica hay autonomía política, administrativa y económica”, manifestó.

Herrera explicó que la reunión tenía una agenda específica, la cual fue interrumpida por la llegada intempestiva del alcalde. “La comisión tenía una agenda que desarrollar y se debe respetar por respeto a los tiempos, invitados y a los estamentos tanto municipales como del Gobierno Regional de Ica. La irrupción del alcalde generó confusión y tensión innecesaria entre los participantes”, señaló.

El consejero relató que el ingreso del alcalde se produjo mientras otro miembro del Consejo Regional se retiraba: “Cuando el consejero Ángel Macazana, que ya se retiraba, abre la puerta de la reunión, el señor alcalde de Nasca ingresa de manera intempestiva y se dirige con un tono amenazante a los miembros de la Dirección Regional de Salud, cuestionando la demora en los avances del hospital, sin ningún saludo previo. Todos merecemos respeto en este tipo de sesiones”.

Herrera denunció además un episodio de agresión física directa: “Cuando acababa la reunión, el señor alcalde se acercó y me dijo ‘¿en qué te he faltado el respeto?’ y me propinó un golpe en el abdomen. Esto fue presenciado por los miembros de la sociedad civil presentes. El alcalde debería recordar su mirada desafiante y amenazante hacia mi persona”.

El consejero aclaró que su intervención y la de la comisión no tenían como objetivo confrontar al alcalde, sino explicar el marco de funciones del consejo regional y la autonomía de la comisión de salud: “Me quedé dialogando con los miembros de la sociedad civil de Nasca para explicar que el tema pendiente era administrativo entre su municipio y la Dirección Regional de Salud (Diresa). No hay que confundir al pueblo de Nasca; la función del consejero regional es fiscalización, representación y legislación. El consejo regional no es un ente ejecutivo; no tenemos autoridad para exigir que un funcionario cumpla una labor específica, solo podemos fiscalizar que se cumplan los plazos y procedimientos establecidos”.

Por su parte, la consejera regional delegada, Rosario Gamonal respaldó la versión de Herrera y enfatizó la importancia de la programación y el respeto mutuo durante las sesiones: “En ningún momento se le ha faltado a ninguna autoridad; la falta de respeto provino del señor alcalde Jorge Bravo. Aquí no hay ninguna firma del alcalde indicando que iba a estar presente en esta reunión. La sesión fue solicitada por la sociedad civil, representada por la abogada Tatiana Arce y el presidente de la sociedad civil con 11 firmas; solo estuvieron presentes la señora Tatiana Arce y dos personas más que no estaban en la relación, pero se les permitió el ingreso. En ningún momento limitamos la presencia del alcalde, pero sí hicimos respetar la sesión”.

Gamonal agregó que el problema principal ya estaba resuelto administrativamente: “El tema del terreno para el hospital ya estaba formalizado con la firma de los acuerdos correspondientes entre la sociedad civil, la Diresa y el Gobierno Regional. El Consejo Regional no tenía que intervenir directamente en este proceso, porque nuestra labor se centra en la fiscalización del cumplimiento de los acuerdos. El trabajo ya estaba zanjado con la firma del acuerdo”.

Herrera también abordó la confusión generada entre la sociedad civil y las declaraciones públicas: “Lamentablemente, después de las declaraciones que hemos escuchado de algunos miembros de la sociedad civil, pareciera que están defendiendo intereses políticos por encima del interés de la provincia de Nasca. Esto lamentamos profundamente, porque nuestra intención siempre ha sido garantizar que los procesos se desarrollen con transparencia y dentro del marco de la ley”.

En cuanto a los próximos pasos, los consejeros coincidieron en la necesidad de mantener la coordinación con la Diresa para asegurar la inscripción formal del terreno y el avance de la obra del Hospital de Nasca. Herrera aseguró: “El compromiso es que la inscripción del terreno en registros públicos sea una realidad, y esperaremos en los próximos días para informar cómo quedamos con la sociedad civil. Nasca tiene todo el respaldo y consideración de nuestro gobernador regional, Dr. Jorge Hurtado, y vamos a lograr la inscripción y exhortar para que la obra sea una realidad”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO