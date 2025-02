El director regional de Salud de Ica, Héctor Quispe se reunió con el alcalde de Nasca, quienes gestionaron para la pronta construcción del hospital de Nasca, agilizando los trámites que obstaculizaban la donación del terreno.

En tanto, el Dr. Quispe Carrascal, director de la Diresa Ica, brindó información a través del medio de comunicación Dunas Tv Ica, sobre las gestiones que se realizan en coordinación con el Gore Ica para la gestión y ejecución de la construcción del Hospital de Nasca.

“Siguiendo los lineamientos del gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado, hacemos todas las gestiones correspondientes para concretar el proyecto que es la construcción del hospital de Nasca, hay toda la voluntad del Gore Ica para poder subsanar las observaciones”, declaró.

Añadió que la Diresa Ica, revisa sobre los postes de alta tensión y cables, y se realizan las coordinaciones con ElectroDunas, asimismo fue subsanando una observación del Ministerio de Cultura

“La Diresa Ica y áreas competentes se han revisado, solo era el tema de poste de alta tensión y cables, sino también había algunas observaciones por parte del Ministerio de Cultura, habían considerado patrimonio cultural una parte del terreno, pero eso fue subsanado, en relación a los postes de alta tensión, se hicieron las gestiones con ElectroDunas”, añadió.

Asimismo, explicó sobre los trabajos para la lucha frontal contra el dengue. “Hemos sido una región golpeada por el dengue, realizamos los trabajos preventivos para que no nos sorprenda el incremento de los casos y que no se presentan casos compilados, he hecho las coordinaciones con el Minsa para que la próxima semana empiece las capacitaciones a nuestros profesionales de la salud en lo que es atención y manejo del dengue, inclusive hay una tentativa de un programa para lo cual se va a iniciar con los hospitales y los profesionales de la salud, van a venir expertos del Ministerio de Salud”, agregó.

