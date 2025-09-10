En una sesión ordinaria realizada en el Gobierno Regional de Ica, el Consejo Regional de Ica aprobó por unanimidad la aceptación formal del terreno donde se proyecta la construcción de un nuevo hospital para la provincia de Nasca, una demanda histórica de la población local.

Buscarán el financiamiento

El terreno donado, de más de 30,000 metros cuadrados, está ubicado frente a la zona de Cajuca, a lo largo de la vía Interoceánica. La aprobación representa el primer paso oficial para iniciar el proceso de planificación del que sería uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más importantes del sur de la región.

El alcalde de Nasca, Jorge Bravo, estuvo presente en la sesión. Tras la votación, sostuvo una reunión de coordinación con el gobernador regional de Ica, Dr. Jorge Hurtado Herrera, para establecer las primeras acciones vinculadas a la fase de preinversión.

“Es un momento histórico para nuestra provincia. La aceptación del terreno por parte del Consejo Regional nos permite avanzar. Ahora viene el siguiente paso: trabajar en los perfiles técnicos, buscar el financiamiento y desarrollar el expediente para hacer realidad el hospital que Nasca tanto necesita”, declaró el burgomaestre.

Señaló que, mientras avanza el proceso para el nuevo hospital —cuyo costo estimado oscila entre 400 y 500 millones de soles—, se están haciendo gestiones paralelas para la recategorización del actual hospital de Nasca, a fin de mejorar su capacidad de atención a corto plazo.

VIDEO RECOMENDADO